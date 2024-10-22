Адвоката экс-сенатора Арашукова задержали при передаче взятки

Силовики задержали одного из адвокатов бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова при передаче взятки от экс-чиновника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он (адвокат. — «Газета.Ru») ранее регулярно посещал экс-сенатора в ИК-6 («Черный Дельфин»), где тот отбывает наказание. При этом данный защитник не участвовал в защите Арашукова в Мосгорсуде и в апелляционной инстанции», — сказал источник.

По данным правоохранительных органов, в ближайшее время задержанному адвокату могут предъявить обвинение по статье о посредничестве во взяточничестве.

22 октября Следственный комитет РФ завел новое уголовное дело в отношении Арашукова. По данным следствия, бывший сенатор с июля по октябрь 2024 года пытался через посредника подкупить сотрудника ФСИН взяткой в размере 3 млн рублей, чтобы добиться увеличения количества доступных телефонных звонков, свиданий с родственниками, передач, а также возможности выбрать место работы в колонии, камеру и соседа.

Участвовавший в уголовном деле Арашукова адвокат Владимир Постанюк сообщил «Газете.Ru», что защитники не знают, кто мог помочь передать взятку отбывающему пожизненный срок экс-сенатору. Он уточнил, что юристы спросят, давал ли он взятку, перед заседанием в Верховном суде.

Ранее появилось видео, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в тюрьме.