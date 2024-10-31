«Бывший милиционер, глава банды, адвокат»: в Грозном задержали чеченского адвоката Идалова

В Грозном задержали адвоката Идалова, его разыскивали с лета. На юриста завели уголовное дело за то, что в суде он сравнил прокурора с неподкупным героем итальянского фильма, которого в итоге убила мафия. В 90-е сам Идалов считался главой чеченской банды в Москве, его дважды судили, в том числе за похищение человека. Однако мужчина каждый раз избегал серьезного наказания.

Неоднократно судимого адвоката Тимура Идалова задержали в Чечне за то, что он иносказательно угрожал прокурору в московском суде, передает газета «Коммерсантъ».

Перепалка защитника с гособвинителем произошла 3 октября 2022 года в Никулинском суде Москвы. Выступая там, Идалов напомнил прокурору о судьбе расстрелянного комиссара Каттани из итальянского многосерийного фильма «Спрут».

«Обращаясь к прокурору, Тимур Идалов сказал: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли», — пересказывал адвокат Идалова Мурат Мусаев.

Образ комиссара Каттани — символ честного, неподкупного и жесткого борца с преступностью. В противостоянии с мафией он потерял близких и сам в итоге был убит. По мнению следствия, отождествив прокурора с ним и «дополнив свое высказывание фактом о его гибели», Идалов высказал угрозу.

«Демонстративно и вызывающе громко, не скрывая своего неуважения к суду и участникам разбирательства, [Идалов] высказал угрозы применения насилия в отношении государственного обвинителя», — передает газета суть обвинения.

Весной 2023-го на юриста завели дело по ч. 1 ст. 318 УК («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»), им занимается 1-е управление по расследованию особо важных дел московского главка Следственного комитета. Защита Идалова считает обвинение «высосанным из пальца».

«Состоялась заурядная перепалка с государственным обвинителем, а теперь, спустя полгода, произнесенную им тогда реплику решили квалифицировать как угрозу», — возмутился Мусаев.

Что адвокат делал в Чечне

После возбуждения дела домой к Идалову в Москве в апреле 2023-го нагрянул спецназ ФСБ. Силовики нашли в квартире оружие , включая два ружья «Сайга-12». Защита адвоката отмечает, что на оружие есть разрешения. Идалова заковали в наручники и увезли из дома. Юриста арестовали на два месяца, но в июле 2023-го Мосгорсуд отпустил мужчину из СИЗО, запретив ему покидать квартиру с десяти вечера до семи утра. Причину послабления не раскрывали.

По версии защиты Идалова, этим летом он поехал в Чечню к маме, там заболел и не смог явиться на очередное заседание суда. Его объявили в розыск. СМИ пишут, что Идалов пытался добиться передачи его дела из столицы в Чечню, но безуспешно. Юриста нашли в Грозном, задержали и этапировали обратно в Москву.

«Был задержан вчера ночью в Чечне... Теперь его доставят на судебный процесс, где ему предстоит выступить с последним словом», — пишет Telegram-канал 112.

Канал опубликовал видео, на котором Идалова в ночное время суток двое мужчин выводят из машины и уводят в здание. По дороге юрист замечает журналиста и со словами «Аллаху акбар» показывает поднятый вверх указательный палец — популярный жест среди мусульман.

Бывший милиционер и главарь бандитов

Защитник Идалова подчеркивает, что тот отличается добросовестностью в работе, из-за чего мог нажить себе врагов.

«Идалов из тех адвокатов, кто бьется за доверителя: заваливает следствие и суды ходатайствами и жалобами, собирает и представляет доказательства, а не кивает головой и не подмахивает послушно протоколы. Поэтому у многих своих оппонентов он как кость в горле», — указал Мусаев.

В то же время в 90-е пресса писала об Идалове как об одном из влиятельных чеченских бандитов Москвы. До этого он окончил Высшую школу милиции в Баку и работал некоторое время в Воронеже сотрудником патрульно-постовой службы и оперуполномоченным угрозыска.

«Идалова московская милиция знает с 1993 года, когда он взял под свой контроль гостиницу «Украина» на Кутузовском проспекте. Некоторое время здесь располагалась своего рода штаб-квартира всех действовавших в Московском регионе чеченских группировок (тогда их было около 120)», — рассказывал «Коммерсантъ» в 1999 году.

Однажды в «Украине» Идалова и его подручных задержали, им предъявили обвинение по семи статьям: незаконное хранение оружия и наркотиков, разбои и грабежи, вымогательства и похищения людей, подделка документов (у Идалова нашли фальшивое удостоверение офицера ФАПСИ). Все подозреваемые, кроме Идалова, получили большие сроки, он уехал в Чечню, но позже вернулся в столицу.

«Здесь вновь сколотил банду, занявшуюся похищением состоятельных людей, которые, в свою очередь, были не в ладах с законом. Боевики Идалова выходили на них как сами, так и по заказу», — отмечает «Коммерсантъ».

В том числе группировка похитила известного бизнесмена, бывшего кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна . Четверо вооруженных чеченцев ворвались прямо в офис мужчины и выкрали его, угрожая ножом. Джилавяна держали на московской квартире, которую вычислили оперативники. Последние видели, как в квартиру приехал Идалов, в его джипе нашли автомат Калашникова и несколько упаковок с героином. Квартиру взяли штурмом, однако чеченцы смогли сбежать, бросив Джилавяна. Идалова в итоге судили за участие в этом похищении, однако Верховный суд отменил приговор «по реабилитирующим фигуранта обстоятельствам».

Позже Идалов занялся адвокатской деятельностью. Среди его резонансных клиентов сын бывшего главы контрольно-счетной палаты Ингушетии Алихан Белхороев, который проходит по убийству начальника республиканского центра по борьбе с экстремизмом МВД Ибрагима Эльджаркиева и его брата в 2019 году. Судебные слушания по делу еще не окончены. Также Идалов защищал Марата Кадырова из дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По версии следствия, Кадыров по заказу Фургала пытался убить бизнесмена, в итоге его приговорили к 21 году колонии строго режима.