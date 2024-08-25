На Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ

На Украине возбудили уголовное дело против депутата Верховной рады за нападение на правоохранителя и военного. Об этом сообщил офис Генпрокурора Украины в Telegram-канале.

Уточняется, что совершены нападения группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганство.

По данным агентства РБК-Украина, речь идет о выступавшем в поддержку Украинской православной церкви (УПЦ) Артеме Дмитруке. В своем Telegram-канале он писал, что со вчерашнего дня украинские спецслужбы ищут его по всей стране, чтобы задержать, но найти не могут. Дело против него он назвал сфальсифицированным.

В ведомстве утверждают, что депутат Рады, находясь в Одессе, якобы напал на сотрудника полиции и причинил телесные повреждения, пытаясь похитить его оружие.

Депутат неоднократно освещал притеснения УПЦ киевскими властями и выступал против принятия закона о ее запрете.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с Московским патриархатом. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией.

Ранее на Украине задержали несколько чиновников за изготовление паспортов уклонистам.