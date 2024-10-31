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В Госдуме предложили обложить айфоны дополнительными сборами

Депутат Гутенев объяснил смысл введения новых пошлин на продукцию Apple

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В России в отношении продукции американской компании Apple могут ввести дополнительные пошлины – такой сценарий возможен, если она не согласится на сотрудничество и разрешение установки российских программ и приложений на айфоны. Соответствующие поправки к законопроекту планируется рассмотреть в Госдуме в следующем месяце, хотя эти меры значительно поднимут стоимость гаджетов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на авторов инициативы.

По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, документ разрабатывается как ответ на недружественную политику компании и ограничения, не позволяющие устанавливать сторонние программы на устройства.

«Закрытая архитектура операционной системы не позволяет устанавливать на гаджеты приложения из сторонних источников», — отметил он, подчеркнув, что такая же проблема была в Европе, но ее сумели решить.

Предлагаемый проект закона предусматривает, что Apple не сможет запрещать пользователям установку приложений или намеренно делать их работу некорректной. На сегодня кабмин и Государственно-правовое управление Президента уже поддержали документ, порекомендовав, однако, его доработать.

Из-за дополнительных сборов устройства станут более дорогими и менее конкурентными на российском рынке, отметил глава думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Собранные деньги можно будет направить на поддержку российских разработчиков, например на субсидирование ставки по кредитам», — подчеркнул он.

Законопроект, который поддержал также Минпромторг, депутаты могут рассмотреть уже в ноябре. После его будет серьезно дорабатывать рабочая группа комитета по промышленности и торговле. Предполагается, что на утверждение поправок потребуется несколько месяцев.

Ранее российских чиновников упрекнули в растущих госзакупках айфонов.

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