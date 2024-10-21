«Путают бюджет с карманом»: чиновников упрекнули в растущих госзакупках айфонов

Растущие объемы госзакупок смартфонов iPhone в России говорят о том, что чиновники за счет бюджета покупают их для личного пользования, убежден аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В беседе с НСН он назвал это наглым поведением, подчеркнув, что так они пользуются своим служебным положением.

Напомним, что за девять месяцев этого года госзакупки айфонов выросли до 6,88 млн рублей, что в четыре раза превышает показатели прошлого года.

«Это можно объяснить очень просто. Многие чиновники путают госбюджет со своим личным карманом, потому что они привыкли пользоваться iPhone», — считает Муртазин.

Он напомнил, что ФСБ предупреждала госслужащих об опасности таких гаджетов, однако они все равно продолжают «скупать». Интересно, что при росте закупок iPhone увеличивается и количество официальных ведомств, где они запрещены, отметил эксперт.

В целом сегодня на российском рынке упала общая доля покупок iPhone до 4% в штучном выражении, заключил аналитик.

Сообщалось, что заключение ряда контрактов за закупки iPhone объясняли якобы невозможностью соблюдать запрет на приобретение иностранного оборудования для государственных и муниципальных нужд. Так, в одной из закупок необходимость приобретения iPhone 13 объясняется наличием программы Voice Over, позволяющей людям с проблемами со зрением пользоваться смартфонами.

Ранее экс-советник президента РФ оценил вероятность отключения iPhone для россиян.