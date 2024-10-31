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В Грузии обвинили двух человек в организации массового вброса бюллетеней на выборах

ГП Грузии выдвинула обвинения против организаторов вброса бюллетеней на выборах

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Irakli Gedenidze/Reuters

Генеральная прокуратура Грузии обвинила двух человек в организации массового вброса бюллетеней на парламентских выборах на одном из избирательных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проведенное МВД расследование установило, что 26 октября 2024 года во время парламентских выборов в Грузии обвиняемые подложили в урну фальшивые бюллетени с целью фальсификации результатов выборов на Марнеульском избирательном участке № 2», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в прокуратура в скором времени обратится в суд для избрания обвиняемым меры пресечения. Организаторам вброса грозит до двух лет лишения свободы.

До этого МВД Грузии сообщило о задержании двоих подозреваемых в массовом вбросе бюллетеней на парламентских выборах. По данным следствия, инцидент произошел 26 октября на 69-м избирательном участке села Садахло Марнеульского района. Из-за вброса бюллетеней ЦИК Грузии аннулировал итоги выборов на указанном участке.

Ранее нардеп уличил Украину в подогревании «майдана» в Грузии.

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