Шадаев заявил, что в Дагестане нет проблем со связью

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил об отсутствии проблем со связью в Дагестане. Его слова приводит ТАСС.

«Честно говоря проблем со связью в Дагестане нет», — заявил чиновник.

С таким заявлением министр выступил в ходе II Международного Каспийского цифрового форума. Так он прокомментировал сообщения о появлении проблем с доступом к мессенджеру Telegram в регионе.

10-11 октября в южных регионах России начался массовый длительный сбой Telegram. Чаще всего о сбоях сообщали в Ингушетии и Ставропольском крае — на эти регионы приходилось по 15% от всех поступающих сообщений о сбоях. Также мессенджер плохо работал в Чечне, Краснодарском крае и Дагестане — на каждый из этих регионов приходилось еще по 8% сообщений о сбоях.

В этот период сервис Downdetector фиксировал около 600-700 сообщений о сбоях каждые 15 минут.

Ранее мошенники придумали новый способ воровать Telegram-каналы.