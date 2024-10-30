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Мошенники придумали новый способ воровать Telegram-каналы

МВД: мошенники крадут Telegram-каналы под предлогом размещения рекламы

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Shutterstock

Мошенники стали чаще похищать Telegram-каналы, предлагая администраторам и владельцам аккаунтов размещать рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

По данным ведомства, с администраторами связываются неизвестные и представляются сотрудниками маркетплейсов и предлагают интеграцию. Чтобы ввести своих потенциальных жертв в заблуждение и вызвать доверие, мошенники подолгу разговаривают, обсуждают контент и условия размещения рекламы и только потом переходят к делу.

Усыпив бдительность жертв, мошенники предлагают зарегистрироваться в специальном рекламном кабинете и отправить код подтверждения якобы для привязки аккаунта. Однако в итоге после получения кода мошенники взламывают аккаунт и получают доступ ко всем его данным, а том числе персональные данные владельца.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. 67-летняя женщина решила заработать на бирже, оформила несколько кредитов и перевела их вместе с накоплениями на указанные «брокерами» счета.

Ранее в Коми 10-летняя школьница перевела мошенникам полмиллиона со счетов своего отца.

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