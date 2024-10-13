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Ученые выяснили, как стресс ускоряет развитие рака кишечника

UEG: стресс снижает количество противораковых кишечных бактерий

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Ученые из Сычуаньского университета в Китае установили, что хронический стресс снижает количество полезных кишечных бактерий рода Lactobacillus, которые играют важную роль в иммунном ответе организма против рака. Результаты исследования представлены на мероприятии UEG Week 2024 наряду с другими последними научными достижениями в гастроэнтерологии.

В ходе эксперимента ученые подвергли лабораторных мышей с раком кишечника стрессовому воздействию. После этого исследователи проанализировали состав кишечного микробиома грызунов. Оказалось, что хронический стресс провоцировал ускоренный рост опухолей и снижал количество полезных кишечных бактерий, особенно рода Lactobacillus. Именно Lactobacillus участвуют в обеспечении противоракового иммунного ответа организма.

Чтобы дополнительно изучить, как состояние микробиоты кишечника влияет на уровень CD8+ Т-клеток — еще одного важного защитника организма от рака, исследователи давали корм с Lactobacillus мышам, испытывающим хронический стресс. Это привело к замедлению разрастания опухолей.

По словам ученых, полученные результаты могут открыть новые возможности для профилактики и лечения колоректального рака. Однако пока неизвестно, могут ли добавки с Lactobacillus усилить естественную защиту организма человека. Чтобы подтвердить это, нужны дополнительные исследования.

Ранее ученые нашли новый способ борьбы с неизлечимыми заболеваниями.

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