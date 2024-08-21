Врач рассказала, кому нужно отказаться от молока

Людям с непереносимостью лактозы следует ограничить употребление молочных продуктов. Однако отказываться от них полностью опасно. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог Наталья Павлюк.

«Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактазы — фермента, который перерабатывает молочный сахар, — объяснила врач.

При непереносимости лактозы у взрослых могут наблюдаться газообразование и пенистый стул. При легкой и умеренной степени заболевания пациенты могут употреблять небольшое количество молока, например, 50-100 миллилитров в день. Это позволит им получить белок и кальций. Дефицит последнего может привести к проблемам с суставами, зубами и давлением. Также можно использовать кисломолочные продукты и безлактозные.

Исключить лактозу нужно людям с профузным (непрекращающимся) поносом после употребления молока. Чтобы подтвердить тяжелую непереносимость лактозы нужно обратиться к врачу: может понадобиться водородно-дыхательный тест. Генетическим тестам Павлюк рекомендовала не доверять.

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