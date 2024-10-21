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Врач объяснила популярность альтернативного молока в России

Врач Соломатина: в России вырос спрос на альтернативное молоко

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Depositphotos

Изменения пищевых привычек россиян привели к тому, что в стране вырос спрос на альтернативное молоко. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Pravda.Ru.

По ее словам, из-за смены привычек у людей появляется лактозная недостаточность. Этому также способствуют изменения в образе жизни и микробиоме, а также трансформация состава и качества продуктов питания. Врач пояснила, что некоторые россияне также начинают испытывать аллергию на молочные белки и не могут усваивать коровье молоко.

В этом случае Соломатина посоветовала заменить молоко растительными аналогами при их хорошей переносимости и продолжать употреблять кисломолочные продукты.

В конце сентября сообщалось, что использование соевого молока вместо коровьего может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Университета Торонто проанализировали данные 17 предыдущих испытаний с участием более 500 человек. Средняя продолжительность каждого испытания составляла четыре недели, и участники пили в среднем 500 мл растительного или коровьего молока.

Ранее был назван вид молока, помогающий снижать кровяное давление.

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