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В университете Уфы прошел день «Роснефти»

«Роснефть» провела ярмарку вакансий для студентов в УГНТУ

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Пресс-служба «Роснефти»

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) прошел день «Роснефти», в рамках которого для студентов и выпускников провели ярмарку вакансий, сообщает пресс-служба компании.

Всего в ярмарке приняли участие 34 дочерних общества.

Также для студентов организовали викторину на тему «Нефтепереработка и не только», победителям которой подарили билеты в кино.

Студенты приняли участие в игре «нефтяная монополия» от «Оренбургнефти», а сотрудники «РН-Сервис» провели мастер-класс «Карьерная прожарка».

В «Роснефти» напомнили, что компания в рамках корпоративной программы непрерывного образования реализует проекты для привлечения молодежи. Например, в Уфе в пилотном режиме прошел набор в «Роснефть-класс» учеников 9-х классов. Партнером пилота выступил Уфимский топливно-энергетический колледж (УТЭК).

Напомним, в УГНТУ и УТЭК действует 6 корпоративных групп «Башнефти» по разным направлениям подготовки, среди которых нефтегазовая геология и геофизика, техника переработки твердого топлива, нефти и газа и другие.

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