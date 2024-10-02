проект

>

Названы места в квартире, наиболее заселенные бактериями

Врач Дубенко: самой загрязненной бактериями комнатой в квартире является кухня

close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Самые загрязненные бактериями предметы быта находятся на кухне. В число самых грязных вещей кухонные губки и тряпки, раковина, миски для животных, плита, ручки шкафов и фильтры для воды и кофемашины, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко.

«Губка или тряпка находятся в постоянном влажном состоянии, на их черед приходится мытье всех поверхностей от посуды и вещей до плиты и столов, которые есть на кухне. За счет своей пористости губка особенно сильно накапливает в себе грязь, в том числе и многочисленные бактерии. Основное правило – регулярно меняйте губки», – рассказала врач.

Кухонная раковина и миски для животных, если их не обрабатывать с помощью специальных дезинфицирующих средств регулярно, тоже могут стать домом для бактерий.

«Ручки дверей, шкафов, плиты, а также переключатели и краны находятся в постоянном контакте с нашими руками, поэтому там активно скапливаются бактерии. Во время уборки необходимо не забывать про эти места и использовать специальные дезинфицирующие средства. Фильтры для воды и кофемашины также являются отличным местом, где могут обитать бактерии. Не забывайте про внутреннюю часть холодильника, поскольку там хранится множество продуктов, в том числе и сырые, они могут подтекать, пачкать поверхности, что может стать отличным пристанищем для бактерий», – отметила специалист.

Еще одним любимым местом для размножения бактерий являются разделочные доски. На них скапливаются патогенные бактерии из-за того, что мясные, рыбные, овощные и фруктовые соки легко проникают в бороздки и трещины, сделанные ножом. Чтобы этого избежать, нужно иметь разные доски для каждого вида продуктов и регулярно менять их.

Ранее врач назвал нормальные возрастные изменения в походке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами