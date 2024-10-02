Названы места в квартире, наиболее заселенные бактериями

Самые загрязненные бактериями предметы быта находятся на кухне. В число самых грязных вещей кухонные губки и тряпки, раковина, миски для животных, плита, ручки шкафов и фильтры для воды и кофемашины, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Олеся Дубенко.

«Губка или тряпка находятся в постоянном влажном состоянии, на их черед приходится мытье всех поверхностей от посуды и вещей до плиты и столов, которые есть на кухне. За счет своей пористости губка особенно сильно накапливает в себе грязь, в том числе и многочисленные бактерии. Основное правило – регулярно меняйте губки», – рассказала врач.

Кухонная раковина и миски для животных, если их не обрабатывать с помощью специальных дезинфицирующих средств регулярно, тоже могут стать домом для бактерий.

«Ручки дверей, шкафов, плиты, а также переключатели и краны находятся в постоянном контакте с нашими руками, поэтому там активно скапливаются бактерии. Во время уборки необходимо не забывать про эти места и использовать специальные дезинфицирующие средства. Фильтры для воды и кофемашины также являются отличным местом, где могут обитать бактерии. Не забывайте про внутреннюю часть холодильника, поскольку там хранится множество продуктов, в том числе и сырые, они могут подтекать, пачкать поверхности, что может стать отличным пристанищем для бактерий», – отметила специалист.

Еще одним любимым местом для размножения бактерий являются разделочные доски. На них скапливаются патогенные бактерии из-за того, что мясные, рыбные, овощные и фруктовые соки легко проникают в бороздки и трещины, сделанные ножом. Чтобы этого избежать, нужно иметь разные доски для каждого вида продуктов и регулярно менять их.

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