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Названы симптомы псориатического артрита

Врач Коншу: при псориатическом артрите наблюдаются скованность и боль в суставах

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Характерными признаками псориатического артрита являются боль и скованность в суставах, особенно по утрам или после длительного покоя. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу.

«Опухание суставов затрагивает в основном руки, ноги, колени и позвоночник, а изменения кожи и ногтей, тесно связанные с псориазом, приводят к красным чешуйчатым пятнам и псориатическим поражениям ногтей, таким как вдавления или отделение ногтевой пластины», — отметила Коншу.

Она добавила, что часто при данном заболевании опухают пальцы. Также нередки усталость и общее недомогание, влияющие на качество жизни.

Своевременное выявление болезни крайне важно, поскольку нелеченый псориаз может привести к необратимому повреждению суставов и инвалидности.

Артрит и артроз — болезни, связанные с нарушением функции суставов. Чем отличаются и как проявляются заболевания, есть ли разница в лечении этих недугов и существуют ли способы полного сохранения здоровья суставов — «Газете.Ru» рассказал ортопед-травматолог Андрей Карданов.

Ранее россиянам назвали симптомы, с которыми нужно срочно обратиться к неврологу.

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