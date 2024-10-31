Названы симптомы псориатического артрита

Характерными признаками псориатического артрита являются боль и скованность в суставах, особенно по утрам или после длительного покоя. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Надежда Коншу.

«Опухание суставов затрагивает в основном руки, ноги, колени и позвоночник, а изменения кожи и ногтей, тесно связанные с псориазом, приводят к красным чешуйчатым пятнам и псориатическим поражениям ногтей, таким как вдавления или отделение ногтевой пластины», — отметила Коншу.

Она добавила, что часто при данном заболевании опухают пальцы. Также нередки усталость и общее недомогание, влияющие на качество жизни.

Своевременное выявление болезни крайне важно, поскольку нелеченый псориаз может привести к необратимому повреждению суставов и инвалидности.

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