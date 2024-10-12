Чем отличается артрит от артроза? Рассказывает ортопед-травматолог

Артрит и артроз — болезни, связанные с нарушением функции суставов. Чем отличаются и как проявляются заболевания, есть ли разница в лечении этих недугов и существуют ли способы полного сохранения здоровья суставов — во Всемирный день борьбы с артритом «Газете.Ru» рассказал ортопед-травматолог Андрей Карданов.

Артрит и артроз: различия

Для большинства людей артроз и артрит — равнозначные понятия, под которыми понимают проблемы с суставами. При этих болезнях действительно страдают суставы, однако причины и симптомы абсолютно разные.

«Артрит — это воспалительное заболевание, артроз — дегенеративно-дистрофическое, — то есть это разрушение сустава. Артриты различаются по причине воспаления (ревматоидный, псориатический, подагрический артрит и другие), артрозы — по причине возникновения (первичный, посттравматический, вторичный)», — рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Европейского медицинского центра (EMC) Андрей Карданов.

Артрит может быть вызван аутоиммунными заболеваниями, когда иммунные клетки атакуют собственный организм, травмами, инфекциями, гормональными нарушениями или сбоями обменных процессов. Причем заболевание может затронуть и другие системы организма.

При артрозе патологические изменения в суставе вызываются не воспалением, а естественным износом. К этому могут привести высокие нагрузки на сустав в течение жизни, старение организма, а также нарушения осевой нагрузки при искривлении позвоночника, когда на сустав оказывается чрезмерное давление. Иногда на второй или третьей стадии болезни при артрозе возникают воспалительные процессы, затрагивающие весь хрящ.

«Группу риска для развития артритов представляют люди, болеющие системными заболеваниями. Это подагра, псориаз, болезнь Бехтерева и другие. Артрозы чаще развиваются первично, не на фоне других заболеваний. Основную роль играет наследственный фактор либо травмы костей и суставов. Но иногда артрозы возникают и как результат длительно существующего артрита, ведь при хронических заболеваниях суставов рано или поздно происходит разрушение хряща. Еще один важный фактор в разрушении хрящевых структур суставов — это нарушение осанки и баланса в работе мышц спины и конечностей. Структуры опорно-двигательного аппарата работают гармонично и сбалансированно. Если начинает страдать одно звено, неизбежно наступит перегрузка смежных отделов скелета. То есть важно понимать, что суставы — это не только хрящ. Они связаны с сухожилиями, мышцами, костями, которые обеспечивают их нормальное функционирование», — рассказал врач.

Фактор возраста

Одно из ключевых различий между этими патологиями — возраст, в котором они обычно проявляются. В большинстве случаев артроз диагностируется у людей старше 60 лет. Артрит же может поразить любого.

«Дебют воспалительных заболеваний зависит от причины, по которой развивается воспаление. Ревматоидным артритом может заболеть даже ребенок раннего возраста. Заболевание имеет аутоиммунный характер, это означает, что в организме образуются антитела против собственных тканей. В результате длительного воздействия этих антител происходит разрушение и воспаление тканей. А подагрический артрит скорее проявится в старшем возрасте, например, после 50 лет. При подагре нарушается метаболизм, в результате в различных тканях организма откладываются кристаллы уратов. В основе возникновения лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последней в крови. Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом. Таким пациентам назначают специальную диету и при ее нарушении у них может возникнуть артрит», – рассказал Карданов.

Артрозы — это болезнь пожилых людей. Однако, по словам врача, если молодой человек будет вести малоподвижный образ жизни, у него будет ожирение, нарушенный водный режим, а также риск повышенного травматизма, то заболевание может «помолодеть».

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Симптомы

У артрозов и артритов общая симптоматика. Боль в суставах — основной симптом, который может варьироваться от легкого дискомфорта до изнуряющей боли, усиливающейся при движении. Также при заболеваниях могут возникнуть отек и покраснение кожи вокруг сустава, а дополнить их — постоянная утомляемость.

«Артрит и артроз – это всегда боль при движении. При этом артриты — это всегда острое начало, отек, часто с покраснением кожи в области одного или нескольких суставов, с повышением местной или общей температуры. Артрозы развиваются долго, болевая симптоматика нарастает постепенно, часто — одновременно с постепенной деформацией сустава или конечности. Признаки воспаления сустава в виде отека, покраснения, боли и повышения температуры — повод посетить ревматолога, который назначит нужные анализы. Если сустав болит, но других признаков нет, стоит обратиться к травматологу-ортопеду и сделать рентгенографию. В дальнейшем в обоих случаях могут быть назначены более сложные исследования: компьютерная или магнитно-резонансная томография», – рассказал врач.

Лечение

Артрит, вызванный бактериальной инфекцией, лечится антибиотиками и обезболивающими средствами. Лечение ревматоидного артрита включает применение кортикостероидов, нестероидных противовоспалительных и обезболивающих средств. Из-за их негативного воздействия на организм, использование этих препаратов требует регулярных консультаций ревматолога.

Терапия артроза, как правило, включает восстановление хряща. Для этого используются хондропротекторы, которые содержат вещества, требующиеся для построения и обновления суставного хряща. При необходимости назначают нестероидные противовоспалительные, кортикостероиды, анальгетики в виде мазей и гелей. В запущенных случаях используют хирургические методы лечения.

«Выяснить причину, поставить точный диагноз и назначить лечение при артрите помогают врачи-ревматологи. Врачи-ортопеды назначают терапию при артрозе. Если консервативное лечение оказалось неэффективным, либо исчерпало себя (начинает страдать функция конечности), в обоих случаях прибегают к хирургическому лечению. Наиболее прогрессивный метод — эндопротезирование, то есть замена сустава на искусственный. Сегодня в нашем арсенале есть аналоги практически всех суставов человека: плечевого, локтевого, лучезапястного, суставов кисти, тазобедренного, коленного и голеностопного. Более того, технология 3D-печати позволяет напечатать любой специфический компонент эндопротеза при сложных деформациях», – отметил врач.

Профилактика

По словам Карданова, специфической профилактики артритов не существует из-за разнообразия причин воспаления суставов.

«Зачастую артрит является только одним из проявлений основного заболевания. Поэтому самое главное — не игнорировать первые симптомы воспаления. А вот артрозы — это во многом контролируемое заболевание. Только от нас самих зависят наш вес, наша осанка, наши физические нагрузки. Адекватные регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, достаточное потребление воды, отказ от курения — отличная помощь нашим суставам», – заключил врач.