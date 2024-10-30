Россиянам назвали симптомы, с которыми нужно срочно обратиться к неврологу

Неврологи лечат множество различных заболеваний, в том числе связанные с центральной нервной системой, головным и спинным мозгом. Большинство таких недугов – хронические, поэтому важно вовремя обратиться к врачу, отметила кандидат медицинских наук, невролог, вертебролог Инна Клименко. В беседе с проектом «Сноб» она назвала главные причины записаться на прием к неврологу.

Первая причина для беспокойства – это головная боль, которая возникает регулярно один-два раза в месяц. Чаще всего пациентам для определения диагноза назначают такие исследования, как КТ, МРТ, ЭЭГ и УЗИ сосудов. Сюда же относится боль в позвоночнике и спине, особенно если она отдает в конечности и мешает двигаться, отметила врач. Это, по ее словам, может быть признаком артрита, остеохондроза, грыжи и других заболеваний.

«Потеря чувствительности в любой части тела — будь то болевая, температурная или тактильная — это серьезный сигнал», — подчеркнула специалист.

Еще одним поводом сходить к неврологу является головокружение – оно может говорить о поражениях головного мозга или сосудистых расстройствах. Клименко также напомнила о проблемах с памятью, речью и концентрацией, отметив, что все это может говорить о начальной стадии деменции и также требует вмешательства врача.

Визит к доктору нельзя откладывать и при потере обоняния, вкуса, осязания, слуха и зрения, в том числе если речь идет о пятнах перед глазами. Нельзя игнорировать судороги, обмороки, а также длительную апатию, упадок сил, подчеркнула специалист.

Также Клименко напомнила, что нормальный сон взрослого должен длиться от 7 до 9 часов, а засыпать человек должен за 10-30 минут. При отклонениях от этих критериев лучше обратиться за медпомощью.

Напомним, также врачи отмечают, что судороги в мышцах являются симптомом целого ряда заболеваний, в том числе – варикозного расширения, поперечного плоскостопия, косолапости и других аномалии костей. С такими симптомами нужна помощь невролога.

Ранее невролог раскрыла первые признаки инсульта.