Восьмилетняя девочка выбежала на дорогу и угодила под машину, играя с подругами под Тюменью

Под Тюменью ребенок выбежал на дорогу во время игр и угодил под колеса автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, инцидент произошел 30 октября в селе Нижняя Тавда. Восьмилетняя девочка играла с подругами неподалеку от одного из домов на улице Сакко. В какой-то момент ребенок выбежал на проезжую часть и попал под машину, за рулем которой находилась 37-летняя женщина.

В результате произошедшего у малолетней диагностировали перелом ноги и ушибы. Более подробной информации о ее состоянии не поступало.

По факту произошедшего проводится проверка. Детали и обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого девятилетний мальчик попал под машину, перебегая дорогу в Ялте. В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести.

Ранее в Тюменской области семья с младенцем пострадала в аварии, сбив кабанов.