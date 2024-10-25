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В Тюменской области семья с младенцем пострадала в аварии, сбив кабанов

В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с кабанами

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ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области семья из четырех человек пострадала в аварии с кабанами. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел накануне вечером на 12-м километре автодороги «Центральный – Емуртла – Видонова». По версии правоохранителей, машина марки Lada столкнулась с тремя животными, после чего средство передвижения вынесло на встречную полосу.

Ехавший по дороге «КамАЗ» поздно обратил внимание на машину, он затормозил и снес легковой автомобиль. Помимо этого, он сбил водителя, который в этот момент находился на дороге.

«28-летний водитель Lada получил тяжелые травмы, ранения получили его 28-летняя жена, 10-месячная дочь и 54-летняя мать», – поделились в ведомстве.

О характере травм информация отсутствует.

Известно, что после того, как наехал на кабанов, мужчина включил фонарик, чтобы предупредить водителей об аварии.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники госавтоинспекции. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии.

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