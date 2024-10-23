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Девятилетний мальчик попал под машину, перебегая дорогу в Ялте

В Ялте мальчик угодил под машину, перебегая дорогу, и попал в больницу

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Ялте девятилетний мальчик попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Кирова. Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на малолетнего пешехода, который перебегал дорогу слева направо в неустановленном для этого месте.

В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести. Подробной информации о состоянии мальчика не поступало, его доставили в медицинское учреждение.

До этого пьяный россиянин сбил машину с ребенком и с балалайкой вышел разбираться в ситуации. Автомобиль второго участника аварии перевернулся. Известно, что в нем находились младенец и двое взрослых. Приехавшие на место медики госпитализировали всех троих в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Астрахани дети шли по пешеходному переходу и были сбиты машиной.

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