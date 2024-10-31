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Врач объяснила, что нельзя делать при ношении брекетов

Врач Аксенова: при ношении брекетов нельзя употреблять твердые продукты

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Depositphotos

Брекеты устанавливаются пациентам для исправления прикуса и зубного ряда. При их ношении существует ряд ограничений. Об этом в интервью РИАМО сообщила стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматологии» Ирина Аксенова.

Она посоветовала во время ортодонтического лечения не употреблять твердые продукты, такие как орехи и сухари, поскольку это может привести к поломке конструкции (отклейке брекетов, деформации дуги).

«Сладкая пища и лимонады не рекомендованы из-за риска развития кариеса. Овощи, фрукты лучше нарезать кусочками, а не откусывать от целого», — отметила ортодонт.

Она добавила, что при занятиях контактными видами спорта, например боксом, важно использовать индивидуальные защитные капы.

Заместитель директора по научной работе Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Минздрава России Леонид Бороздкин до этого предупреждал, что неправильный прикус может стать причиной ранней потери зубов, поскольку он вызывает трудности с гигиеной, кариес и повреждения зубов друг об друга.

По его словам, аномалия развития челюстей может также негативно отразиться на самооценке человека и его уверенности в себе. Кроме того, прикус также тесно связан с позвоночником.

Ранее врач перечислила плюсы и минусы удаления зубов мудрости.

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