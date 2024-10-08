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Стоматолог рассказал, какие проблемы со здоровьем может спровоцировать неправильный прикус

Стоматолог Бороздкин: неправильный прикус может вызвать проблемы с позвоночником

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Неправильный прикус может стать причиной ранней потери зубов, потому что он вызывает трудности с гигиеной, кариес и повреждения зубов друг об друга. Об этом kp.ru рассказал заместитель директора по научной работе Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского Университета Минздрава России Леонид Бороздкин.

По его словам, аномалия развития челюстей может также негативно отразиться на самооценке человека и его уверенности в себе. Кроме того, прикус также тесно связан с позвоночником.

«От прикуса напрямую зависит развитие и работа височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). На сегодня нам доподлинно известно, что патологии этого сустава приводят к невропатии тройничного нерва, лицевым болям, а при длительном течении может повлиять на позвоночник и даже психосоматическое состояние больного. Одно из частых последствий – развитие остеохондроза в раннем возрасте», — заключил Бороздкин.

Главный врач ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA врач-стоматолог-ортодонт Анна Оганисян до этого рассказала «Газете.Ru», что неправильный прикус может сопровождаться смещением подбородка назад, что ухудшает овал лица, увеличивает провисание брылей и приводит к раннему ослаблению подбородка и мышц лица, усиливая признаки старения.

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