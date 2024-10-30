Врач перечислила плюсы и минусы удаления зубов мудрости

Удаление зубов мудрости помогает предотвратить осложнения и является хорошей профилактикой для здоровья полости рта. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-стоматолог Ирина Диденко.

«Зубы мудрости часто не могут прорезаться или растут под неправильным углом. Это может привести к появлению патологического кармана, его инфицированию, кариесу соседних зубов и образованию кист. Удаление зубов мудрости кардинально решает эти проблемы», — отметила врач.

При этом, по ее словам, удаление «восьмерок», как и любая операция, может сопровождаться рисками — от обычных отеков, до серьезных осложнений, таких как травма нерва. Перед принятием решения о хирургическом вмешательстве важно проконсультироваться с врачом, который оценит индивидуальные особенности пациента и предложит оптимальный путь решения проблемы, добавила Диденко.

Врач-стоматолог Луиза Автандилян до этого говорила, что если зубы мудрости прорезались не полностью и остались под десной или внутри кости, их нужно удалить до прорезывания.

Если зубы мудрости сильно разрушены из-за глубокого кариеса, есть пульпит и кисты, их, по ее словам, также следует удалить. Операцию может порекомендовать и ортодонт перед лечением на брекетах или элайнерах, чтобы прорезывание «восьмерок» не повлияло на результат исправления прикуса.

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