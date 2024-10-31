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Свердловская ОПГ похищала подростков ради вымогательства денег

В Свердловской области поймали членов ОПГ, похитившей подростков

В Свердловской области задержали членов ОПГ, которая похитила двоих подростков ради вымогательства денег. Об этом со ссылкой на пресс-службы УФСБ РФ сообщает Telegram-канал «Антитеррор Урал».

По информации Telegram-канала, в июле 2024 года участники организованной преступной группировки совершили вооруженное нападение на двух подростков. Они угрожали им предметом, похожим на пистолет, и похитили их. Позже они вымогали у их родителей по 300 тысяч рублей за каждого, угрожая физически устранить несовершеннолетних.

Сотрудники правоохранительных органов задержали членов ОПГ. В их отношении возбуждено уголовное дело по статьям о похищении двух или более заведомо несовершеннолетних лиц и вымогательстве. Также стражи порядка изучают факты, указывающие на участие подозреваемых в преступном сообществе — наказание за правонарушение предусмотрено еще одной уголовной статьей.

Ранее четверых граждан Китая арестовали за похищение соотечественника в Москве.

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