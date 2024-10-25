Четверых граждан Китая арестовали за похищение соотечественника в Москве

В Москве избрали меру пресечения четверым гражданам Китая, которых обвиняют в похищении соотечественника и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По информации пресс-службы, следствие придерживается мнения, что четверо иностранцев похитили своего соотечественника и удерживали его в бане. Злоумышленники, применяя в отношении мужчины насилие, требовали от него крупную сумму денег за освобождение.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о похищении группой лиц из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря текущего года.

До этого суд избрал меру пресечения подозреваемым в похищении девушек в центре Москвы. Их заключили под стражу до 22 декабря 2024 года.

Ранее в СК установили личности подозреваемых в похищении и нападении на женщину из Балаково.