Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Четверых граждан Китая арестовали за похищение соотечественника в Москве

В Москве граждан Китая арестовали за похищение соотечественника и вымогательство

close
Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве избрали меру пресечения четверым гражданам Китая, которых обвиняют в похищении соотечественника и вымогательстве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

По информации пресс-службы, следствие придерживается мнения, что четверо иностранцев похитили своего соотечественника и удерживали его в бане. Злоумышленники, применяя в отношении мужчины насилие, требовали от него крупную сумму денег за освобождение.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных уголовными статьями о похищении группой лиц из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере. Всем четверым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 декабря текущего года.

До этого суд избрал меру пресечения подозреваемым в похищении девушек в центре Москвы. Их заключили под стражу до 22 декабря 2024 года.

Ранее в СК установили личности подозреваемых в похищении и нападении на женщину из Балаково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами