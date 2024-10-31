Эксперт поддержала планы депутатов узаконить деятельность риелторов

В Госдуме разрабатывают законопроект о регулировании деятельности риелторов. За работу в этой сфере будут требовать наличие подтвержденной квалификации, отсутствие судимости и заключение трудового договора в соответствии с нормами законодательства. Такие меры в стране необходимы уже давно, однако в вузах на специалистов по недвижимости не учат, заявила риелтор Наталья Перескокова, комментируя инициативу депутатов в беседе с 360.ru.

Напомним, законопроект разрабатывают комитет Госдумы по строительству и ЖКХ с участием бизнес-сообщества. Одной из причин планов ввести регулирование направления называются услуги без заключения договоров и оплаты налогов.

Над документом должны работать люди, которые хорошо разбираются в сфере и знают законы рынка недвижимости. Важно, чтобы в работу над документом включили определенных представителей бизнес-сообщества сферы недвижимости, считает эксперт.

«Если бизнес-сообщество — это генеральные директора крупных агентств, то директора и владельцы крупных агентств не работают напрямую с клиентами», — добавила она.

Также проблемой Перескокова назвала тот факт, что в вузах дипломированных специалистов по недвижимости не готовят, из-за чего непонятно, как будет оцениваться квалификация риелторов.

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