Россиянам рассказали, как выбрать хорошего риелтора

Чтобы выбрать идеального риелтора, нужно исследовать рынок — изучить различные агентства недвижимости, их рейтинги, отзывы клиентов, опыт. Нельзя ограничиваться только знакомыми или первыми попавшимися риелторами. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

«Выбор правильного риелтора в России — важный и ответственный шаг для тех, кто планирует купить или продать недвижимость. Риелтор — это специалист, который помогает своим клиентам найти идеальное жилье или успешно продать, а также сдать в аренду свою недвижимость. Проведите поиск с помощью единого реестра

сертифицированных компаний и аттестованных специалистов рынка недвижимости, сделайте свой выбор осознанно», — посоветовал экономист.

Когда вы выбрали нескольких потенциальных риелторов, уделите время на общение с ними, добавил эксперт. Он рекомендовал поговорить с риелторами об опыте работы на рынке недвижимости, спросить процент успешных сделок, а также оценить профессионализм и общение. Важно, чтобы вы как клиент чувствовали себя комфортно и уверенно со своим риелтором, поскольку сотрудничество требует доверия и открытости, подчеркнул Осянин.

Он призвал обратить внимание на лицензию агентства недвижимости — на рынке действует множество недобросовестных агентов, поэтому нужно удостовериться, что выбранный риелтор обладает необходимыми подтверждающими документами. Это гарантирует профессионализм и законность его деятельности, пояснил эксперт.

Он обратил внимание на важность договора с риелтором. Экономист посоветовал предварительно обсудить и уточнить все условия сотрудничества, включая комиссию за услуги, сроки, объем работы и ответственность сторон. Осянин рекомендовал подписывать договор только после того, как вы убедитесь, что все условия устраивают.

По словам Осянина, средняя цена за услуги риелтора в сентябре 2024 года может варьироваться в зависимости от региона и конкретной компании. Обычно она составляет от 3 до 10% от суммы сделки в регионе, оценил эксперт.

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