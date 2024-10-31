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Родителям рассказали, с какого возраста стоит приучать ребенка чистить зубы

Врач Кузина: детям стоит начинать чистку зубов с появлением первого зуба

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Freepik.com

Родителям необходимо приучать ребенка к ежедневному уходу за полостью рта с появлением первого зуба. Об этом в беседе с РИАМО сообщила детский стоматолог «СМ-Стоматологии» Екатерина Кузина. Чистить зубы необходимо утром и перед сном. Процесс должен занимать не менее двух-трех минут, подчеркнула специалист.

«После того как малыш самостоятельно почистил зубы, необходимо самим повторно сделать это и очистить весь зубной налет — движения ребенка в таком возрасте еще несовершенны, он не может полноценно очистить все поверхности зубов», — обратила внимание врач.

Кроме того, по ее словам, важно использовать дополнительные средства гигиены, такие как флоссы и ершики.

Врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова до этого перечислила главные ошибки, которые россияне совершают в уходе за зубами.

Одна из них, по ее словам, — неправильное использование зубной щетки. Например, слишком агрессивная чистка зубов может привести к образованию клиновидных дефектов и повреждению десен.

Также она напомнила, что зубные пасты имеют разный состав, каждая из которых по-разному влияет на состояние зубов и десен. Поэтому к их выбору следует подходить правильно. В частности, не стоит слишком часто использовать отбеливающие пасты, поскольку это может повысить чувствительность зубов и вызвать нарушение структуры кальций-гидроксиапатита.

Ранее россиянам назвали продукты, которые больше всего красят зубы.

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