Россиянам назвали продукты, которые больше всего красят зубы

Определенные продукты питания могут сильно влиять на цвет зубов, поэтому потребление некоторых из них стоит ограничить. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Виктория Книсс.

«Общее правило таково: что пачкает белую рубашку, то окрашивает и ваши зубы. В первую очередь сюда мы относим высококислотные напитки, то есть соки. Чем кислее продукт, тем больше страдает эмаль. Черный и красный чаи являются полезными напитками, однако имеют свойства окрашивать зубную эмаль в темный оттенок за счет содержания танина в составе», — рассказала стоматолог.

Также она напомнила, что любая эмаль — уникальная, и она не может быть идеально гладкой и белой. Ведь практически у каждого человека на поверхности зубной эмали имеются микротрещины и шероховатости, которая является идеальным местом для прикрепления свежих красителей.

«Рекомендация: выпили чай — выпили стакан воды. В настоящее время большинство людей не обходятся без чашечки бодрящего крепкого кофе по утрам, что никак не повлияет на цвет зубов. Но чрезмерное количество (до 3-4 чашек в день) может заметно отразится на цвете зубной эмали. Хорошим решением может стать сокращение дневного рациона или разбавление кофе молоком», — посоветовала специалист.

По ее словам, красные и белые вина также являются кислотными напитками и могут оставлять пигментации на эмали. Сюда же относятся и сладкие газированные напитки, так как их кислый состав разъедает небольшие бороздки на поверхности зубов, которые легче обесцвечиваются и принимают темноватый оттенок.

«Ягоды, такие как малина, черника, ежевика или вишня, очень полезны для здоровья, имеют в своем составе витамин С, однако окрашивают зубы сильнее, чем другие фрукты. Свекла — один из самых полезных овощей, и ее красящий эффект хорошо известен. После их употребления следует выпить воды и прополоскать рот», — добавила врач.

Кроме того, есть продукты, которые, на первый взгляд, с точки зрения окрашивания зубов, являются не столь очевидными. К ним относятся специи, такие как куркума, шафран, приправа карри. Бальзамический уксус — популярная приправа к салатам и изысканным блюдам — имеет высокую кислотность и также может окрашивать эмаль зубов.

«Рекомендуется свой ежедневный рацион разбавлять твердыми овощами, такими как морковь, свежая зелень, сельдерей, свежие огурцы. После приема пищи использовать жевательную резинку без сахара, с ксилитом (полезная замена сахара)», — отметила стоматолог.

Помимо вышесказанного, она обратила внимание на самое главное, на ее профессиональный взгляд, правило — гигиена полости рта дома.

«Регулярно меняйте зубную щетку один раз в 2-3 месяца, чистите зубы не менее двух раз в день, используйте дополнительные средства гигиены, такие как зубная нить, зубные ершики, ирригатор (при наличии ортопедических или ортодонтических конструкций в полости рта). И регулярно посещайте стоматолога, не менее двух раз в год для оценки состояния полости рта и получения индивидуальных, профессиональных рекомендаций», — резюмировала врач.

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