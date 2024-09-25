Названы главные ошибки, которые россияне совершают в уходе за зубами

Чтобы сохранить здоровье важно не только чистить зубы два раза в день, но и соблюдать ряд рекомендаций, и, что не менее важно, не совершать ошибки при уходе за зубами. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова.

Так, она обратила внимание, что многие люди привыкли чистить зубы до завтрака. Однако после еды между зубами может оставаться пища, что создает благоприятную среду для бактерий. Поэтому чистить зубы лучше после приема пищи.

«Важно не забывать и о чистке зубов перед сном. Некоторые же люди ограничиваются лишь полосканием. Делать так ни в коем случае не стоит, ведь это тоже способствует скоплению бактерий. Из-за этого разрушается эмаль, что является одной из первопричин образования кариеса», — подчеркнула стоматолог.

Еще одна распространенная ошибка, по ее словам, — неправильное использование зубной щетки. По этому поводу лучше проконсультироваться со стоматологом, который объяснит, как правильно чистить зубы. Например, слишком агрессивная чистка зубов может привести к образованию клиновидных дефектов и повреждению десен.

«Лучше всего, если щетка будет подобрана индивидуально. Помочь в этом, опять же, может врач стоматолог. Кроме того, следует помнить, что щетку лучше не использовать больше двух-трех месяцев. В противном случае, значительно возрастает риск воспаления десен», — добавила специалист.

Также она напомнила, что зубные пасты имеют разный состав, каждая из которых по-разному влияет на состояние зубов и десен. Поэтому к их выбору следует подходить правильно. В частности, не стоит слишком часто использовать отбеливающие пасты, поскольку это может повысить чувствительность зубов и вызвать нарушение структуры кальций гидроксиапатита.

«Многие думают, что при уходе за зубами можно обойтись лишь использование пасты и щетки. Но этого не достаточно. Если не очищать ротовую полость надлежащим образом, то в ней скапливается большое количество бактерий. Поэтому к уходу следует добавить зубную нить и ирригатор», — отметила Климова.

В заключение врач напомнила, что необходимо проходить плановый осмотр у стоматолога каждые полгода, даже если ничего не беспокоит.

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