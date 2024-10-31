В нижегородском парке нашли неодетую девочку, которая сбежала из детского сада

В парке Нижнего Новгорода нашли девочку без верхней одежды, которая сбежала из детсада. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По информации Telegram-канала, неодетую маленькую девочку без сопровождения взрослых заметили в Анкудиновском парке. Неравнодушные начали искать ее родных.

Позже выяснилось, что ребенок самостоятельно покинул частный детский сад. Сотрудники дошкольной организации недосмотрели за девочкой.

Сообщается, что малолетнюю вернули обратно в детский сад. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого двое воспитанников сбежали из детского сада в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Собирая детей в конце прогулки, воспитательница обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию.

Ранее россиянин украл двухлетнего ребенка из детского сада.