Двое детей сбежали из детского сада в Хабаровском крае

Двое воспитанников сбежали из детского сада в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, детей сумели отыскать сотрудники Росгвардии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Место происшествия Хабаровск».

В поселке Чегдомын шестилетний мальчик и пятилетняя девочка утроили побег из детского сада. 10 октября воспитанников вывели на утреннюю прогулку, ворота садика были не заперты, педагог отвлеклась. Двое детей воспользовались моментом и отправились гулять.

Собирая детей в конце прогулки, воспитательница обнаружила пропажу и сразу же обратилась в полицию, которая, в свою очередь, передала данные Росгвардии. Беглецов нашли в 300 метрах от детского сада, они играли на детской площадке во дворе жилого дома, детей вернули в образовательное учреждение.

До этого сообщалось, что в ХМАО нашли детей, которые сбежали из детского сада и отправились в торговый центр. Группа возвращалась с прогулки, когда двое детей решили продолжить гулять самостоятельно. Их нашли в торговом центре в двух километрах от образовательного учреждения.

Ранее россиянин украл двухлетнего ребенка из детского сада.