Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидица о взрыве газа в Черкесске: минимум две квартиры рвануло

360.ru: очевидица взрыва газа в Черкесске сообщила, что он затронул две квартиры

Взрыв газа в пятиэтажном доме Черкесска был очень сильным – он напугал жителей центра, хотя ЧП произошло на окраине города. Об этом 360.ru сообщила местная жительница Любовь.

«Две квартиры взорвались. Я живу в центре, а это окраина. Взрыв был очень сильный. Просто ужас, я в шоке. У нас в городе такое впервые», — рассказала жительница.

Что касается помощи пострадавшим и сборов денег и вещей первой необходимости, то об этом, по словам женщины, пока не сообщалось. После соответствующего объявления многие готовы будут оказать помощь и решат это оперативно, уверена она.

Напомним, сегодня ночью в жилом доме Черкесска произошел взрыв газа, разрушивший два верхних этажа в двух подъездах. Эвакуировали и заселили в пункты временного размещения 50 человек. Пострадали девять человек, четверо из них госпитализированы, еще двоих спасти не удалось.

Ранее оперативные службы назвали предварительную причину взрыва в жилом доме в Черкесске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами