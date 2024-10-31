Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили о новых законах, вступающих в силу с ноября

Володин рассказал о ряде новых законов, вступающих в силу с 1 ноября 2024 года

close
Depositphotos

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу в ноябре нескольких законов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, с 1 ноября в России начнет действовать закон о реестре блогеров. Авторы с аудиторией более 10 тысяч человек будут обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят разместить у себя рекламу.

С 11 ноября начнет действовать закон о досрочном прекращении работы в органах власти лиц, признанных иностранными агентами.

Кроме того, с 21 ноября в России начнет функционировать закон, направленный на ужесточение миграционного контроля.

«Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — уточнил Володин.

Недавно инвестсоветник в реестре ЦБ Юлия Хайдер сообщила, что новых закон позволит освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ. Эта мера распространится на тех, кто оформил ипотечный кредит до 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами