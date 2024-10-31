В Госдуме напомнили о новых законах, вступающих в силу с ноября

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу в ноябре нескольких законов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, с 1 ноября в России начнет действовать закон о реестре блогеров. Авторы с аудиторией более 10 тысяч человек будут обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор. В противном случае им запретят разместить у себя рекламу.

С 11 ноября начнет действовать закон о досрочном прекращении работы в органах власти лиц, признанных иностранными агентами.

Кроме того, с 21 ноября в России начнет функционировать закон, направленный на ужесточение миграционного контроля.

«Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы», — уточнил Володин.

Недавно инвестсоветник в реестре ЦБ Юлия Хайдер сообщила, что новых закон позволит освободить некоторых россиян от уплаты НДФЛ. Эта мера распространится на тех, кто оформил ипотечный кредит до 2025 года.

Ранее Путин подписал закон о повышении МРОТ до 22 440 рублей.