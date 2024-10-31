Врач рассказала, как минимизировать вред от маникюра с гель-лаками

Хорошая лампа поможет минимизировать вредное воздействие на ногти во время выполнения маникюра с гель-лаками. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Наталья Яковлева.

По ее словам, для этого можно попросить мастера показать документацию на оборудование.

«Когда помещаете под лампу ногти, не должно быть ни тепла, ни какого-либо другого неприятного ощущения. Если чувствуете жжение, это уже плохо. Если вы сделали один-два раза гель-лак и все хорошо, дайте пластине восстановиться, чтобы не повышать процент вероятности заражения, потому что это травмирует ногти», — сказала Яковлева.

Кроме того, она советует использовать специальные средства по уходу за ногтевыми пластинами, чтобы они не портились из-за процедуры.

Инструктор по аппаратному, комбинированному маникюру и педикюру Анна Капля до этого говорила, что перед походом на маникюр и сразу после процедуры важно соблюдать несколько правил, которые влияют на качество сцепления лака, а также на здоровье рук и ногтей. В частности, в день маникюра лучше отказаться от использования любых питательных или увлажняющих кремов и масел.

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