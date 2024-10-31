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Адвоката Тимура Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву

Угрожавшего прокурору адвоката Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву

Адвоката Тимура Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву для суда. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника Telegram-канала, Идалов скрылся из Москвы и был задержан накануне ночью в Чечне. Его обвиняют в угрозах применения насилия в отношении представителя власти.

«Адвокат просил передать дело в Чеченскую республику, но Верховный суд отказал и направил материалы в Химкинский суд. Теперь его доставят на судебный процесс, где ему предстоит выступить с последним словом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1990-х годах Идалова считали одним из лидеров банды вымогателей.

До этого бывшего члена Совета Федерации Александра Сабадаша этапировали из Санкт-Петербурга в Москву в рамках нового уголовного дела. Об этом со ссылкой на постановление Мещанского суда Москвы сообщает ТАСС. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Сабадашу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее суд Сочи изъял активы депутата Госдумы Юрия Напсо в пользу государства.

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