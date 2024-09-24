Врач назвала признаки кластерной головной боли

Кластерная боль — редкий, но мучительный вид первичной головной боли, которая как правило сосредотачивается с одной стороны головы и сопровождается слезотечением, покраснением глаз и отеком века. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-невролог, алголог, заведующая центром по лечению хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

«Многие пациенты, сталкивающиеся с этим видом боли, описывают ее как «невыносимую» и «сводящую с ума», что свидетельствует о крайней степени страданий, которые они испытывают. Чаще всего такие приступы возникают у человека в ночное время, заставляя его пробуждаться от пронзительной, буквально парализующей боли», — рассказала врач.

Приступы, по ее словам, могут длиться от нескольких минут до получаса. Однако, если не принять мер по лечению, их продолжительность может увеличиваться.

На сегодняшний день существуют новые способы лечения кластерной головной боли, включая неинвазивные методы нейромодуляции, заключила специалист.

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева перечислила причины возникновения мигрени. По ее словам, недуг часто возникает у женщин во время менструации, беременности или менопаузы из-за колебания уровня гормонов. В качестве триггеров могут выступать стресс и некоторые продукты, такие как шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе. У чувствительных людей приступы головной боли могут вызвать и внешние факторы, например, яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде.

Ранее врач объяснила, как определить эффективность лечения мигрени.