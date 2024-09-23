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Врач перечислила причины возникновения мигрени

Врач Леонтьева: мигрень может возникать из-за стресса

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Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Наследственная предрасположенность может стать причиной приступов мигрени. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

По ее словам, недуг также часто возникает у женщин во время менструации, беременности или менопаузы из-за колебания уровня гормонов. В качестве триггеров могут выступать стресс и некоторые продукты, предупредила врач. К ним относятся шоколад, сыр, орехи, красное вино и кофе. У чувствительных людей приступы головной боли могут вызвать и внешние факторы, например, яркое освещение, громкие звуки, сильные запахи и изменения в погоде.

«Симптоматика данного заболевания довольно характерна: интенсивная головная боль, обычно локализующаяся на одной стороне головы, сопровождаемая пульсацией, тошнотой и иногда рвотой, значительно снижает качество жизни человека. У большинства людей мигрень происходит в среднем один или два раза в месяц, в то время как у некоторых она может возникать чуть ли не ежедневно», — добавила Леонтьева.

Врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская до этого говорила, что мигрень, помимо прочего, является психосоматическим состоянием, поэтому чаще встречается у невротиков и творческих людей, склонных к впечатлительности.

Ранее сообщалось, что при мигрени дешевые обезболивающие могут быть лучше дорогих препаратов.

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