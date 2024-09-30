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Связанный с делом о сухпайках для военных комбинат перестал работать

Связанный с делом о сухпайках для Минобороны пищевой комбинат не работает

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breakermaximus/Shutterstock/FOTODOM

Связанный с делом о поставках некачественного питания для российских военнослужащих АО «Грязинский пищевой комбинат» в настоящее время не работает и не принимает заказы. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседница агентства уточнила, что предприятие не работает с конца июня — начала июля, после исполнения всех обязательств перед министерством обороны России. Часть работников рассчиталась и трудоустроилась в других компаниях.

Тем не менее деятельность комбината еще продолжается, пока его не ликвидируют, соответственно, все задействованные службы пока продолжают работу, добавила представитель предприятия.

В комбинате также отметили, что не верят в виновность руководителя и топ-менеджеров. Там заверили, что предприятие выполняло исправно свои все обязанности перед Минобороны.

Арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 год.

В соответствии с материалами дела, топ-менеджеры компании Михайленко, Ковалевич и Эльвира Смирнова, под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в деле о сухпайках для российских войск появилась сделка со следствием.

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