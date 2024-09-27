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Общество
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В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием. Вину признала топ-менеджер комбината

Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину

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Суды общей юрисдикции города Москвы
Эльвира Смирнова, одна из обвиняемых по делу о поставках Грязинским пищевым комбинатом некачественных сухпайков для ВС РФ, признала вину и пошла на сделку со следствием. По этому делу проходит бывший заместитель обороны по тылу Дмитрий Булгаков, который находится под арестом с июля.

Одна из обвиняемых по делу о поставках некачественных сухпайков для ВС РФ, топ-менеджер Грязинского пищевого комбината (ГПК) Эльвира Смирнова признала вину и заключила соглашение со следствием, говорится в решении Басманного суда о продлении ее ареста.

«Обвиняемая Смирнова и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что Смирнова признала свою вину, заключила досудебное соглашение, условия которого выполнила. Смирнова не намерена скрываться или препятствовать производству по делу», — сказано в документе.

На основании этого защита просила суд отпустить ее из-под стражи и перевести под домашний арест. Однако суд с аргументами адвокатов не согласился и продлил Смирновой срок содержания под стражей до 18 декабря.

Также до 18 декабря суд продлил срок расследования всего уголовного дела из-за большого объема следственных действий.

До этой даты планируется завершить все судебные экспертизы, осмотреть все изъятые носители информации, документы и предметы, установить всех соучастников преступления, а также допросить сотрудников Минобороны, Грязинского пищевого комбината, компаний «Бруно», «Консервпаклам» и «ГПК-продтара».

В середине сентября кроме Смирновой был продлен арест еще двум топ-менеджерам ГПК: гендиректору ГПК Валерию Ковалевичу и руководителю московского филиала предприятия Александру Михайленко. Всех арестовали еще 20 апреля. Тогда же под стражу взяли бизнесмена Игоря Котельникова, но через месяц он умер из-за проблем с сердцем.

В чем обвиняют

Уголовное дело о некачественных сухпайках расследуется по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По данным следствия, подозреваемые завысили стоимость контрактов с Минобороны через завышение расходов на приготовление питания, однако «качество продукции не соответствовало условиям контракта». Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей. Речь идет о заключенных в 2022–2023 годах между Минобороны и АО «Военторг» контрактах на поставку «индивидуальных рационов питания» для военнослужащих. В их рамках «Военторг» заключил соглашение с АО ГПК.

В войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания даже в условиях проведения СВО, утверждает следствие. В сухпайках говядина заменялась курятиной и свининой, занижалась энергетическая ценность пайков. Согласно экспертизе, они не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию.

В деле также участвует бывший заместитель обороны по тылу Дмитрий Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле. Он, по версии следствия, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение.

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