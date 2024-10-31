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В промышленном центре Сибири ввели туристический налог

В Омске ввели туристический налог

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Фонд «Росконгресс»

В Омске — промышленном центре Сибири — депутаты приняли решение ввести туристический налог. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы городской администрации.

«Туристический налог будут платить гостиницы», — отмечается в публикации.

Налог будут взимать с 1 января 2025 года. Его размер составит 1% от стоимости проживания. С 2026 по 2029 год он будет увеличиваться на 1%.

В настоящее время в Омске на налоговом учете состоит 70 гостиниц, добавили в администрации.

10 июля Совет Федерации одобрил введение в России туристического налога. Соответствующие поправки внесены в законопроект о донастройке налоговой системы. Муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость введения туристического налога и размеры ее ставок. Туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Ожидается, что ставка будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года. Далее налог будет составлять не более 5%.

Ранее эксперты предупредили о рисках введения туристического налога.

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