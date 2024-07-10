В России вводится туристический налог

Совет Федерации одобрил введение в России туристического налога. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки внесены в законопроект о донастройке налоговой системы. Муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость введения туристического налога и размеры ее ставок. Туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Ожидается, что ставка будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года. Далее налог будет составлять не более 5%.

10 июля Государственная дума приняла законопроект о введении туристического налога в России.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении в России туристического налога не спровоцирует существенное подорожание отдыха. По мнению Пескова, законопроект поспособствует повышению качества туристических объектов. Представитель Кремля назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики.

Ранее стало известно, какие регионы первыми введут туристический сбор.