Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вводится туристический налог

Совет Федерации одобрил введение в России растущего туристического налога

close
100%
Алексей Майшев/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил введение в России туристического налога. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки внесены в законопроект о донастройке налоговой системы. Муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость введения туристического налога и размеры ее ставок. Туристический налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

Ожидается, что ставка будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года. Далее налог будет составлять не более 5%.

10 июля Государственная дума приняла законопроект о введении туристического налога в России.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о введении в России туристического налога не спровоцирует существенное подорожание отдыха. По мнению Пескова, законопроект поспособствует повышению качества туристических объектов. Представитель Кремля назвал туризм одним из наиболее динамично развивающихся секторов российской экономики.

Ранее стало известно, какие регионы первыми введут туристический сбор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами