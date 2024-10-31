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Верховный суд РФ вступился за покупателей шкафа с едким запахом

Верховный суд России защитил покупателей шкафа с едким химическим запахом

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Depositphotos

Верховный суд России встал на сторону москвичей, которые приобрели шкаф-купе с едким химическим запахом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей.

Истцы установили новый шкаф в своей квартире и затем начали кашлять и страдать бессонницей. Аллерголог-иммунолог при обследовании пострадавшей женщины выяснил, что такую реакцию спровоцировали химические испарения, выделяющиеся от шкафа. Кроме того, эксперты установили, что покупка, сделанная москвичами, не соответствует гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Продавцы игнорировали претензии, и лишь спустя 14 месяцев забрали шкаф и вернули деньги.

Покупатели решили обратиться в суд, чтобы им компенсировали причиненный вред. В ходе судебного разбирательства было установлено, что детали шкафа-купе содержат повышенное содержание формальдегида, аммиака и фенола. В итоге покупатели получили компенсацию в 2 тысячи рублей.

Позже Верховный суд назвал ее незначительной. Он призвал суды оценивать весь причиненный ущерб для определения суммы компенсации.

В конце сентября сообщалось, что в 65% косметики, которая продается в России, содержатся опасные для здоровья вещества. В исследовании Национального союза защиты прав потребителей отмечалось, что в перечне запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции веществ содержится 1680 наименований, вред которых был доказан, в том числе в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ лишь 332 позиции.

Ранее россиянам объяснили, почему не обязательно сохранять чек из магазина.

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