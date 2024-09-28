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Россиян предупредили об опасных для здоровья веществах в косметике

Потребительский союз: в 65% косметики в России содержатся опасные вещества

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Depositphotos

В 65% косметики, которая продается в России, содержатся опасные для здоровья вещества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования Национального союза защиты прав потребителей по итогам мониторинга рынка косметической продукции массового сегмента.

В исследовании отмечается, что при этом в 76% случаев информация о противопоказаниях для применения отсутствует. В союзе напомнили, что в перечне запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции веществ содержится 1680 наименований, вред которых был доказан, в том числе, в ходе судебных процессов. В перечне разрешенных к использованию веществ лишь 332 позиции.

Аналитики также установили, что каждый пятый товар реализуется просроченным либо без указания срока годности. Основным нарушением в исследовании называется отсутствие информации о составе на русском языке — так, на более 90% эти данные пишутся на латинице, а названия химических веществ зачастую указаны аббревиатурами.

В августе британский офтальмолог Нимми Мистри рассказала изданию The Sun, что обмен косметикой, плохая гигиена, использование просроченных продуктов и нанесение макияжа в общественном транспорте повышают риск заражения глаз инфекциями. Одним из важных факторов, повышающих риск инфицирования глаз, она назвала использование просроченной косметики. По словам офтальмолога, даже при наличии в ней консервантов, предотвращающих размножение бактерий, просроченные продукты для макияжа со временем могут стать опасными. Врач отметила, что привести к серьезным последствиям может нанесение макияжа испорченной тушью.

Ранее дерматокосметолог рекомендовал не покупать косметику и инъекции на маркетплейсах.

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