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В Петербурге растет уровень воды в Неве

В Петербурге уровень воды в Неве поднимался до 115 см

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге уровень воды в реке Неве поднимался до 115 см. Это следует из данных водомерного поста «Мытнинская набережная».

Отметку в 115 см зафиксировали 30 октября в 20:49 по московскому времени. По состоянию на 23:55 уровень воды опустился до 105 см.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале отмечал, что подъем уровня воды в реке скоро станет происходить чаще.

«Подъем уровня воды в реке Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — поделился он.

Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов отмечал, что погода в Санкт-Петербурге из-за глобального потепления может измениться настолько, что там станет холоднее, чем сейчас в Гренландии. Это связано с тем, что из-за глобального потепления может измениться Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция. Карнаухов рассказал, что южная оконечность Гренландии лежит примерно на той же самой широте, что и Санкт-Петербург. При этом в российском городе выращивают овощи и фрукты, летом загорают и «в принципе можно жить». В Гренландии в то же самое время ледяные торосы (нагромождения льда высотой в несколько десятков метров), белые медведи, айсберги, тюлени и моржи.

Ранее сообщалось, что в Европе и России начнется ледниковый период.

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