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Климатолог назвал причину, по которой в Петербурге станет холоднее, чем в Гренландии

Климатолог Карнаухов заявил, что в Петербурге станет холоднее, чем в Гренландии

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Lucas Jackson/Reuters

Погода в Санкт-Петербурге из-за глобального потепления может измениться настолько, что там станет холоднее, чем сейчас в Гренландии. Об этом заявил «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, климатолог и биофизик Алексей Карнаухов.

Ученый прокомментировал письмо более 40 ведущих климатологов мира, которое они написали руководителям Северной Европы. В нем они предупредили, что из-за глобального потепления может измениться Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ). Речь идет об изменении течений в Северной Атлантике.

Карнаухов рассказал, что южная оконечность Гренландии лежит примерно на той же самой широте, что и Санкт-Петербург. При этом в российском городе выращивают овощи и фрукты, летом загорают и «в принципе можно жить». В Гренландии в то же самое время ледяные торосы (нагромождения льда высотой в несколько десятков метров), белые медведи, айсберги, тюлени и моржи.

Он объяснил это тем, что воды Гольфстрима, которые в районе Гренландии уже называются северо-атлантическим течением, обогревают в большей степени Европу и европейскую часть России, нежели Гренландию.

По его мнению, последствия изменения АМОЦ будут куда более серьезными, чем представлено учеными. Он отметил, что результаты бурения гренландского льда показали, что в прошлом, когда нарушалась картина течений, в самой Гренландии становилось на 10℃ холоднее.

«И если АМОЦ отключится, то в Санкт-Петербурге станет так же холодно, как в Гренландии», — сказал климатолог, подчеркнув, что имеет в виду нынешнюю Гренландию.

Ранее сообщалось, что в Европе и России начнется ледниковый период.

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