«Это уже не остановить»: в Европе и России начнется ледниковый период

Европу и Россию ожидает ледниковый период уже через 30 лет. Сильнее всего среди российских городов замерзнет Санкт-Петербург, где пока сохраняется нормальный климат благодаря системе течений Атлантического океана, стремительно нарушающихся под воздействием изменения климата, рассказал научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов в беседе с НСН.

В прошлом система течений Атлантики уже приводила к ледниковым периодам, глобально менялась она около 30 раз за последние 100 тыс. лет. Через 30 лет прогнозируется новое перестроение, что в корне изменит климат многих стран, в том числе России. У системы течений пока есть небольшой запас прочности, но остановить разрушительное влияние глобального потепления уже нельзя, считает Карнаухов.

«Вряд ли мы можем этот процесс остановить. Здесь нужны геоинженерные проекты, например, перебрасывать стоки рек в Среднюю Азию. Проекты такого уровня могут помочь, — объяснил он. — При таком положении дел через 30 лет замерзнет не только Европа, но также Санкт-Петербург и Москва».

Проблема в том, что из-за высокой температуры стремительно тают ледники Гренландии, добавляя в океаны пресную воду. И всего за несколько лет этот процесс способен изменить течения, которые пока обеспечивают теплый климат в Европе и России. Эксперт напомнил, что в Гренландии, часть которой находится в одной широте с Петербургом, тюлени, моржи, айсберги, а в Петербурге – нормальный климат. Все этот как раз – заслуги течения Гольфстрима, несущего тепло, нарушение которого приведет к тому, что льдом покроется все – не только Европа и Скандинавия.

Напомним, специалисты лидеров стран Северной Европы предупредили о неминуемом катаклизме из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана. Открытое письмо подписали 44 ведущих климатолога, призвавших немедленно принять меры из-за разрушения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС).

Ранее специалист спрогнозировал ливни, ураганы и внезапные морозы в России.