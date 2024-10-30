Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Больше половины россиян считают свою работу стрессовой

Более половины россиян назвали свою работу стрессовой

close
Depositphotos

Больше половины — 61,1% — сотрудников российских компаний убеждены, что их работа — стрессовая. Эмоциональное перенапряжение они испытывают не реже трех раз в неделю. Об этом говорят данные исследования проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более терпимыми к стрессу оказались женщины — 59% респондентов женского пола отметили, что он незначительно влияет на работоспособность. При этом 31% указали, что он оказывает прямое влияние на личную жизнь и социальную активность.

Мужчины оказались менее устойчивы к такого рода рабочим трудностям. Только 41% мужчин сообщили, что стресс не выбивает их из рабочей колеи. При этом 27% респондентов-мужчин отметили обратную зависимость — стресс делает их более продуктивными в работе. Влияние на социальную активность и личную жизнь как последствие стресса выделили только 11% опрошенных мужчин.

Основной причиной стресса участники исследования назвали слишком большой объем задач — так ответили 73% (вопрос предусматривал возможность множественного выбора). Конфликты в коллективе и с начальством вызывают стресс у 61% опрошенных. Недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы — у 52%. Переживают респонденты из-за реструктуризации на предприятии (47%), отсутствия реальных выходных (45%), отсутствия обратной связи от начальства по рабочим вопросам (41%), отсутствия ТЗ в работе (36%), задержке при выплате зарплаты (28%), отсутствия карьерного роста (24%).

Каждый четвертый уверен, что снизить или ликвидировать стресс поможет правильное распределение задач и более гибкий график работы. 11% считают, что нужно организовывать для сотрудников сессии с психологами. А 9% говорят, что сгладить ситуацию могут качественные зоны отдыха на работе.

Ранее психолог рассказал, как справиться со страхом потерять доход или работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами