Больше половины россиян считают свою работу стрессовой

Больше половины — 61,1% — сотрудников российских компаний убеждены, что их работа — стрессовая. Эмоциональное перенапряжение они испытывают не реже трех раз в неделю. Об этом говорят данные исследования проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более терпимыми к стрессу оказались женщины — 59% респондентов женского пола отметили, что он незначительно влияет на работоспособность. При этом 31% указали, что он оказывает прямое влияние на личную жизнь и социальную активность.

Мужчины оказались менее устойчивы к такого рода рабочим трудностям. Только 41% мужчин сообщили, что стресс не выбивает их из рабочей колеи. При этом 27% респондентов-мужчин отметили обратную зависимость — стресс делает их более продуктивными в работе. Влияние на социальную активность и личную жизнь как последствие стресса выделили только 11% опрошенных мужчин.

Основной причиной стресса участники исследования назвали слишком большой объем задач — так ответили 73% (вопрос предусматривал возможность множественного выбора). Конфликты в коллективе и с начальством вызывают стресс у 61% опрошенных. Недостаток контроля над решением задач и интеграции в рабочие процессы — у 52%. Переживают респонденты из-за реструктуризации на предприятии (47%), отсутствия реальных выходных (45%), отсутствия обратной связи от начальства по рабочим вопросам (41%), отсутствия ТЗ в работе (36%), задержке при выплате зарплаты (28%), отсутствия карьерного роста (24%).

Каждый четвертый уверен, что снизить или ликвидировать стресс поможет правильное распределение задач и более гибкий график работы. 11% считают, что нужно организовывать для сотрудников сессии с психологами. А 9% говорят, что сгладить ситуацию могут качественные зоны отдыха на работе.

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