Психолог рассказала, как подавленные эмоции управляют вами

В последние годы все больше исследований подтверждают, что подавленные эмоции, и в частности стыд, могут оказывать значительное влияние на поведение и психическое здоровье людей. В нашей стране эта проблема обостряется социальными и культурными особенностями, которые формируют отношение к эмоциям с раннего детства. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог Татьяна Шахунова.

«Например, многих из нас одергивали, учили быть удобными: громко не кричать, не прыгать/бегать, не мешать взрослым, не плакать. И много еще других «не», с помощью которых вырабатывается механизм подавления эмоций, которые на самом деле никуда не исчезают», — отметила она.

Психолог подчеркивает, что с раннего возраста нас учат скрывать свои слабости: «Нельзя быть слабым. Слабые — физически и морально — люди никому не нужны. Если вы заметили в себе слабину, ее нужно срочно преодолеть и обязательно скрыть от других. Вся досада в том, что стыд собственной слабости оставляет нас в глубоком одиночестве — без поддержки, сочувствия, тепла, опоры — когда это все как раз очень необходимо нам».

«Эмоции, которые никуда не исчезают, остаются в нашем теле и бессознательном. Подавление и стыд могут приводить к ряду психологических проблем, включая депрессию и тревожность. Исследование МГУ показало, что у россиян наблюдается высокая степень подавленных эмоций, что негативно сказывается на их социальной жизни и межличностных отношениях», — сказала психолог.

Проблема стыда и подавленных эмоций требует внимания не только со стороны психологов, но и со стороны общества в целом. Важно создавать такую среду, где люди могут делиться своими переживаниями и получать поддержку, вместо того чтобы прятаться за маской «сильного человека».

Постоянно меняющиеся условия жизни, а также события, происходящие в стране, наглядно показывают — необходимо развивать культуру эмоциональной открытости и поддержки. Это поможет не только отдельным людям, но и всему обществу в целом справляться с трудностями и находить силы для преодоления стыда и одиночества.

«С чего же начать? Конечно, с себя. Важно начать распознавать навязанные сценарии, давление общества, и научиться отделять от своих истинных потребностей. Это первый шаг, который поможет сделать большой шаг в поддерживающее, открытое общество», — резюмировала она.

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