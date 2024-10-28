Москвичи готовы оставить столицу ради более выгодного жилья в пригороде

Более половины опрошенных москвичей — 65% — готовы принять решение о переезде в Подмосковье, заметно увеличив время на дорогу до работы, если там предложат более выгодные по сравнению со столицей условия приобретения жилья. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного аналитиками ГК «Садовое кольцо».

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

17% опрошенных готовы на переезд даже при незначительной финансовой выгоде. При существенно лучших финансовых условиях покинуть Москву готовы еще 48% респондентов. А вот совсем не готовы к загородной жизни 35% москвичей, из которых 4% предпочитают продолжить снимать жилье, только бы не покидать пределы мегаполиса.

«Привлекательность покупки квартиры в подмосковных жилых комплексах складывается не только из стоимости. При выборе жилья жители столицы стремятся найти разумный баланс между стремлением сэкономить и комфортом проживания. В последние годы спрос на новостройки Подмосковья растет вместе с развитием МЦД-1 и МЦД-2. Границы между Москвой и ближайшими городами-спутниками постепенно стираются, а с появлением комфортных скоростных поездов дорога на работу больше не кажется проблемой. В пользу покупки квартиры далеко за пределами МКАДа играют и такие факторы, как хорошая экология и развитая инфраструктура небольших подмосковных городов», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Однако исследование показало, что лишь четверть потенциальных покупателей квартир могут самостоятельно разобраться в финансовых инструментах приобретения жилья, например, в ипотечных продуктах, которые предлагают сегодня застройщики. Еще 45% респондентов понимают механизм работы ипотечных программ в целом, не вдаваясь в детали. А 30% опрошенных требуется специалист, который бы подробно разъяснил условия.

Так обстоят дела, например, с траншевой ипотекой, в условиях которой не могут разобраться 56% москвичей из тех, кто задумывается о приобретении жилья с использованием ипотечных программ. Такая же ситуация наблюдается с субсидированной ипотекой — 47,5% респондентов только слышали о ней, но не понимают механизм ее работы.

Ранее выяснилось, что более четверти ипотечных заемщиков в Москве и Подмосковье зарабатывают до 100 тыc. в месяц.