В Тюмени девочка бродила по улицам, так как боялась возвращаться домой

Девочка из Тюмени бродила по улицам, чтобы найти деньги на хлеб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на «Русскую общину».

Инцидент произошел в микрорайоне Войновка. По данным источника, шестилетний ребенок весь день ходил по улице и просил у окружающих деньги. Несовершеннолетняя рассказала, что родители отправили ее за хлебом в пять утра. Когда ребенок шел по улице, неизвестные отобрали у нее деньги.

«Девочка не имела ключей от дома и боялась возвращаться, поэтому ходила по улице, собирая деньги», – сообщается в публикации.

Местные жители обратили внимание на ребенка и передали полиции. Правоохранители оперативно нашли родителей, которым его и отдали. О том, организованы ли какие-либо проверки после произошедшего, не сообщается.

До этого в Кемеровской области 12-летний школьник сбежал из дома, чтобы проучить мать. Женщина не давала смотреть ему телевизор ночью и обещала отобрать телефон.

Ранее школьница из Петербурга сбежала от родителей в Миасс ради нового возлюбленного.