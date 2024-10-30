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В Тюмени девочка бродила по улицам, так как боялась возвращаться домой

В Тюмени шестилетняя девочка ходила по улицам и просила деньги на хлеб

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Shutterstock

Девочка из Тюмени бродила по улицам, чтобы найти деньги на хлеб. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на «Русскую общину».

Инцидент произошел в микрорайоне Войновка. По данным источника, шестилетний ребенок весь день ходил по улице и просил у окружающих деньги. Несовершеннолетняя рассказала, что родители отправили ее за хлебом в пять утра. Когда ребенок шел по улице, неизвестные отобрали у нее деньги.

«Девочка не имела ключей от дома и боялась возвращаться, поэтому ходила по улице, собирая деньги», – сообщается в публикации.

Местные жители обратили внимание на ребенка и передали полиции. Правоохранители оперативно нашли родителей, которым его и отдали. О том, организованы ли какие-либо проверки после произошедшего, не сообщается.

До этого в Кемеровской области 12-летний школьник сбежал из дома, чтобы проучить мать. Женщина не давала смотреть ему телевизор ночью и обещала отобрать телефон.

Ранее школьница из Петербурга сбежала от родителей в Миасс ради нового возлюбленного.

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